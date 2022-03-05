Torrent, Feghouli'nin neden kadroda olmadığını açıkladı

Süper Lig'in 28. haftasında 2 haftadır kazanan Galatasaray, 4 maçtır galibiyet alamayan Konyaspor 'a konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İspanyol hoca, "Özellikle son maçına baktık, Alanya karşılaşmasına bence adil bir sonuç olmamış Konya adına. İkinci yarı iyi oynamışlar. Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım. Büyük bir maç olabilir. Biz sadece 2 maç kazandık, fazlası değil. Ama her geçen gün takım ne istediğimizi daha iyi anlıyor, bu önemli" dedi.

Kadroda olmayan Sofiane Feghouli başta olmak üzere genel takım tercihi hakkında da konuşan Torrent şu ifadeleri kullandı:

"Kim yoksa o soruluyor. Hayatımda ilk defa bu kadar çok oyuncuyla karşılaşıyorum. 28 saha oyuncumuz, 4 kalecimiz vardı. 1 Türk kaleci şart zaten. 18 oyuncu seçebiliyorum saha içi. 3 oyuncuyu kiralık vermeseydik, 10 oyuncu her seferinde dışarda kalacaktı. Şu anda 5 oyuncumuz saha dışında. Arda'nın kas ağrısı var, onun dışındaki eksiklerin sağlığı yerinde. Avantaj sağlayıp, her antrenmanda en iyilerini seçiyorum. Morutan'ı sormuştunuz daha önce, bugün Morutan var. 15 günde 4 maç var. Sadece bu maçı düşünmekle olmuyor, önümüzdeki maçları da düşünmemiz lazım. Çoğunluğu listede olmayı hak ediyor ama buna imkan yok. Bu cevabı önümüzdeki haftalar için de kullanabiliriz. Bu kadar çok oyuncunun kadroda yer alması iyi değil."