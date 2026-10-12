Torreira'dan Barcelona maçı öncesi açıklama: 'En iyi halimizle oynamamız gerekiyor'

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında yarın RAMS Park'ta konuk edecekleri İspanyol ekibi Barcelona karşısında "En iyi halimizle oynamamız gerekiyor" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çok motive olduklarını dile getiren Torreira, şunları söyledi:

"Şu anda dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz. Onlara karşı galip olmaya çalışacağız. En iyi halimizle oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha önceki yıllarında gösterdiğimiz performanslar var. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu ve birlik olduğumuzu gösterdik. Zorluklara karşı nasıl mücadele ettiğimizi gösterdik. Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Taraftarımız da arkamızda. Evde oynamak çok önemli. Çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu edelim istiyoruz."

'Oyun kimliğimiz değişmeyecek'

Rakibinin oyun tarzını da değerlendiren Torreira, takımının her zaman aynı mentaliteyle sahaya çıkacağını anlattı:

"Orta saha olarak en iyi oyuncular onlarda. Topa sahip olmak onlar için çok önemli. Rakibi yormaya çalışıyorlar. Rakibi yorduktan sonra da karar vermeye çalışıyorlar. Biz her zaman aynı mentalitede oynayacağız. Oyun kimliğimiz değişmeyecek. Her maçı kazanmak istiyoruz. Savunma gerektiğinde savunma, topu çalmak gerektiğinde topu çalacağız. İleride oynayacağız."

Batrakov'a saha içinde ve dışında destek

Takım arkadaşı Aleksey Batrakov hakkında gelen bir soru üzerine Torreira, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şahsen çok sürpriz oldu benim için. Hem kişilik olarak hem de oyuncu olarak ne zaman biri gelse bu takıma destek olmak ve onlara hoş geldiklerini hissettirmek istiyorum. Çok büyük bir kulüp burası. Baskı altında olacaklardır mutlaka. Geldiklerinde kapıyı birinin açması çok önemli. Aleksey ve diğerleriyle de aynı şey oldu. Aleksey'e çok yakın oldum o dönem içerisinde. Ona çok yardımcı olmaya çalıştım. Sadece saha içinde değil, saha dışında da yardımcı oldum. Kendini geliştiriyor. Sadece hücumda değil, savunmada da iyi işler yapıyor. Çok kaliteli bir oyuncu. Kendisini zaman geçtikçe çok daha iyi hissedecektir. Takımımızda Aleksey gibi fark yaratan oyunculara ihtiyaç var. Çok mutluyum aramıza katıldığı için. Umarım çok keyifli anlar yaşayacağız."