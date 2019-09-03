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Toroslar’da semt pazarlarında etiket denetimi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında etiket kontrolü yaptı.

03 Eylül 2019 Salı 13:38
Toroslar’da semt pazarlarında etiket denetimi

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarlarında etiket kontrolü yaptı.


Vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için pazar tezgahlarını detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, fiyat etiketi olmadan satış yapan pazar esnafını uyarırken, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığını da denetledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar halkının kaliteli ve güvenli hizmet almasına önem verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarının yanı sıra tüketici haklarını korumak için bu tür denetlemelerimiz devam edecektir. Toroslar Belediyesi olarak ilçemizdeki semt pazarlarında genel düzen ve temizliğe de önem veriyoruz. Pazar tezgahlarının sabah kurulmasından, akşam kaldırılmasına kadar gerekli tüm çalışma ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşan vatandaşlarımız,istek ve taleplerini belediyemizin 0324 322 72 00/1270 numaralı telefonunu arayarak iletebilirler" dedi.


Yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise bu konuya hassasiyetle yaklaşan Başkan Yılmaz’a ve özverili çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:38
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