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Aktüel

Toroslar’da camiler cuma namazına hazır

Toroslar Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında cuma namazı öncesi ilçe genelinde bulunan camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 13:40:17 -
Toroslar’da camiler cuma namazına hazır

Toroslar Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında cuma namazı öncesi ilçe genelinde bulunan camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.


Korona virüs nedeniyle 16 Mart tarihinden itibaren kapalı olan camiler, normalleşme süreciyle birlikte tekrar cami cemaatinin hizmetine geçiyor. Bu doğrultuda büyük bir titizlikle cuma namazı kılınacak camileri dezenfekte eden belediye ekipleri, bu alanları sağlık koşullarına uygun hale getiriyor.


"Cuma namazını en güzel şekilde eda edelim"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda cuma namazını kılması için gereken tedbirleri aldıklarını belirterek, camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, "Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde cuma namazını cemaatimizle birlikte kılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak bu virüsten etkilenmemek için her türlü önlemi de alıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına cuma namazı öncesinde camilerimizde dezenfeksiyon çalışmalarımızı yaptık. Halkımızdan da isteğimiz sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmalarıdır. Gerekli tedbirleri harfiyen yerine getirerek cuma namazını en güzel şekilde eda edelim" dedi.

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