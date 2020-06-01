Toroslar’da asfalt çalışmaları devam ediyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, mahallelerde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mithat Toroğlu Mahallesinde sıcak asfalt çalışması yaparken, Portakal Mahallesinde de sathi asfalt serimi gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde planlı bir çalışma sürdürürken, havaların ısınmasıyla üst yapı çalışmalarına hız verdi. Belediye, daha konforlu ve güvenli bir ulaşım için yol çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

"Kaliteli hizmet anlayışıyla çalışıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, yolların daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesi için asfalt seferberliğine devam ettiklerini söyledi. Başkan Yılmaz, “Yol medeniyettir anlayışıyla sokaklarımızı Toroslarımıza yakışır hale getirmek üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle azalan trafik yoğunluğunu fırsat bilerek yol çalışmalarımızı hızlandırdık. Normalleşme süreciyle birlikte de bu tempomuzu düşürmeden devam ederek, ilçemizin dört bir yanında asfalt, kilit parke yol, kaldırım ve bakım çalışmalarımızı yapıyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gidermeye gayret gösteriyoruz. Amacımız, Toroslarımızın her zaman örnek bir ilçe olmasını sağlamaktır” dedi.