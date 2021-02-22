Toroslar da kahramanlara engel olamadı

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan ulusal aşı uygulaması, zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen kesintisiz sürüyor. Hastaneye gidemeyen 65 yaş üstü vatandaşların evlerine ulaşarak aşılarını uygulayan sağlık çalışanları, zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor. Konya’ya 135 kilometre uzaklıkta ve Orta Toros Dağları’nda Taşeli platosunda yer alan 1800 rakımlı Ilıcapınar Mahallesi’nde yalnız yaşayan Hüseyin Demir’in, koronavirüs aşısını yapmak için yola çıkan ekip, eve ulaşmak için yüzlerce metrelik yokuşu tırmanmak zorunda kaldı. Karların arasında eve ulaşmaya çalışan ekipler, buzlanma nedeniyle zaman zaman ayakta durmakta da zorlanırken sonuç itibariyle vatandaşımızın evine ulaşarak aşısını yaptı. Eşini 18 yıl önce kaybeden Hüseyin Demir, soğuk ve zor şartlarda evine ulaşıp, kendisine aşı yapan sağlık ekibine teşekkür etti. Demir, “Çok memnunum Allah razı olsun. Devletimiz var olsun” dedi.

Dünyada örneği yok

Devletin koronavirüsle mücadelesi, sağlık çalışanlarının azmi her kesimden takdir toplarken Akit’e konuşan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Türkiye’nin kar kış demeden, vatandaşlarını evlerinde aşılamasının dünyada örneği olmadığını söyledi. Tamer, “Özellikle doğudaki vatandaşlarımızın karlı, çetin kış koşullarında, dağ köylerinde, mezralarda her vatandaşımıza ulaşıp onları aşılamaları takdire şayan bir durumdur. Koronavirüsle mücadelede, Sağlık Bakanlığımızın ve sağlık çalışanlarımızın özverili, devletimizin güçlü mücadelesi sayesinde birçok devletin önüne geçtik. Kar kış demeden, vatandaşımız nerede olursa olsun evine gidilerek aşısı yapılıyor. Bunun başka yerde örneği yok” dedi.