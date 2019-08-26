Toroslar Belediyesi ’beton yol’ uygulamasına geçiyor

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe adına büyük, Mersin adına ilk olacak bir çalışmaya imza attıklarını belirterek, "Daha çevreci, ekonomik ve teknik açından daha uygun olan beton yol uygulamasına geçiyoruz. Beton yol modelini benimsiyor ve bundan sonraki dönemde hem kamu yararını gözeterek asfalt yollara göre yüzde 50 oranda daha ekonomik hem de halkımızın konforunu düşünerek, daha sağlam yollarla Toroslar’ı buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği toplantıda, göreve geldikleri günden bu yanayaptıkları bazı çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladıkları ’beton yol’ projesikonusunda açıklamalarda bulundu. Kent merkezinin kalbinde bulunan Toroslar’ın, son yıllarda yakaladığı gelişim hamlesini daha da ileriye taşıyarak, fizikselçevrenin sağlıklı bir yapıya kavuştuğu, arsa ve emlak değerinin sürekli arttığı bir‘cazibe merkezi’ne dönüşmekte olduğunu kaydeden Yılmaz, "5 aydır görevdeyiz.Değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, belediye hizmetlerinin, ilçenin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek ve modern bir Toroslar oluşturmak hedefiyle, var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Temmuz ayında başladıkları ve bu ay sonuna kadar devam edecek olan açıkhava sinema etkinlikleri ile 43 mahallede 43 aile filmi gösterimi yaparak, aileolmanın güzelliğini Toroslar’da yaşattıklarını dile getiren Yılmaz, "Çok önemverdiğimiz, anaokulu ve kreşimizde son aşamaya geldik. Amacımız, çocuklarımızıngelişimlerine ve eğitimlerine destek olmak. Okul öncesi eğitimi herkes içinulaşılabilir kılmak, çocuklarımızın eğitim hayatlarına sağlam adımlarlabaşlamalarına yardımcı olmak adına belediyemiz bünyesinde gündüz bakımevi vekreş açıyoruz. Eylül ayında hizmete açacağımız kreşimizde kayıtlar devam ediyor"ifadelerini kullandı.

Mahalli İdareler seçimleri öncesinde söz verdiği ’Tekstilkent’ projesini de hayatageçireceklerini söyleyen Yılmaz, "Tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşükmaliyetle yatırım yapabileceği proje ile istihdam sayısında artış sağlanmasını veMersin ihracatının da arttırılmasını hedefliyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerimizehız kesmeden devam ederken, geleceğin Toroslar’ını hep birlikte inşa etmeye dedevam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz net, rotamız üretem, gelişen ve büyüyen Toroslar"

Konumu ve sahip olduğu özellikleriyle Mersin’in nefes aldığı bölgesi olanToroslar’ın, ekonomi, sanayi, turizm ve tarımla ilgili potansiyelinin oldukça yüksekolduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti; "Biz Toroslar’ın gelecek vizyonunuüreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere hazırladık.Kuracağımız üretim ve istihdam sahaları ile ‘kendisine yeten’ bir kent inşaedeceğiz. Ancak bütün bunları yaparken, elbette en önemli adımın ‘altyapı’olduğunu biliyoruz."

"Yol, medeniyettir"

Kentlerde yükselen nüfus hızı ile artan yapılaşmanın, yaşam alanlarının dagenişlemesini beraberinde getirdiğine dikkat çeken Yılmaz, "Mekansal büyüme vegelişme, yerleşim alanlarını birbirinden uzaklaştırarak ulaşım maliyetlerininartmasına ve taşıma hizmetinin etkinliğinin azalmasına neden oluyor. Bu bağlamdakentsel ulaşım sistemlerinin erişilebilir hale getirilememesi ulaşım ve trafiksorunlarına yol açıyor. Bugün, tüm dünyada kabul gören bir gerçek var; ’yol,medeniyettir.’ Gelişen dünya ile ilgili bir kurgusu, inancı, ideali olan, yolda dakendini göstermek ister" dedi.

"Toroslar, ulaşımda beton yol modeline geçiyor"

Bu bilinçle hareket eden Toroslar Belediyesi’nin, ilçe adına büyük, Mersin adınailk olacak bir çalışmaya imza attığını kaydeden Yılmaz, "Toroslar halkı, artıkulaşımda sorun yaşamayacak, uzun ömürlü ve dümdüz yollardan evine, işine,yaylasına en rahat şekilde ulaşacak. Tüm dünyada, gelişmişliğin vesosyoekonomik büyümenin göstergesi olarak görülen ulaşım ağı, Toroslar’da daen iyi seviyeye taşınıyor ve ilçemiz uzun ömürlü, ekonomik ve sağlam betonyollarla taçlanıyor" diye konuştu.

"Beton yolların yapısal ömrü fazladır"

Beton kaplamanın sınanmış en önemli üstünlüğünün, uzun hizmet ömrü ve üstündayanıklılığı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Beton yollar, Türkiye’nin kendikaynaklarından ve düşük maliyetlerle yapabileceği bir karayolu seçeneğidir. BugünTürkiye’nin dört bir yanına dağılmış 50’den fazla çimento fabrikası, 22 öğütmetesisi, 800 adet beton tesisi bulunmasına rağmen, asfalt (bitüm) temin edilenyalnızca 5 adet rafineri bulunmaktadır. Kullanılan asfaltın önemli bir kısmı ise ithaledilmektedir. Beton yol, üzerine gelen yükleri asfalta göre çok daha geniş bir alanayayarak, taban zemine iletir. Yani taşıma gücü taban zeminine bağlı değildir. Esnekasfalt kaplamada ise yük doğrudan ve yük şiddeti fazla azalmadan alt tabakalarageçer, dolayısıyla daha fazla sayı ve kalınlıkta temel tabakaları gerekir.Bunedenle, beton yol zayıf taban zeminleri üstünde asfalt yollara göre daha iyisonuçlar vermekte, dayanma bakımından her türlü etkiye karşı koyacak şekildehazırlanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD’de yapılan bir araştırmada, beton yolun beklenen ömrünün 34 yıl, asfaltyolun ise 17 yıl olduğu bilgisini veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı; "Bu araştırmaaynı zamanda asfaltın küçük bakımlarının her 3-5 yılda bir, rehabilitasyonunun da17’nci yılda olduğunu, öte yandan betonun ilk küçük bakımının 12’nci yıldan,yüzeyinin yeniden düzeltilmesinin ise 18’inci yıldan sonra yapıldığını ortayakoymaktadır. Türkiye’de ise her 4 yılda bir asfalt yolların dörtte birine yakınıyenileniyor. Uzun ömürlüdür, ekonomiktir, konforludur. Açık yüzey rengi gece dahaiyi görüş sağlar."

"Çok daha ekonomik"

Servis ömrünün asfalt yollara nazaran çok daha uzun olması ve bakımmasraflarının az olması nedeniyle, beton yolların asfalt yollara göre uzun vadedeçok daha ekonomik bir seçenek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Beton yollarınyüzde 100 öz kaynaklarla üretilmesi, asfalt yollara kıyasla daha yüksek trafikyükünü taşıyabilmesi, asfalt yollara göre daha açık renkli olması sayesinde gecegörüş mesafesini artırması, gece saatlerinde beton yolu aydınlatmak için gerekenışık miktarının asfalt yola göre az olması sayesinde elektrik tüketiminde tasarrufsağlaması, tekerleklerin asfalt yollarda olduğu kadar yola gömülmemesi sayesindeyakıt tüketimini dolayısıyla CO2 salımı azaltması beton yolların daha ekonomik,çevreci ve teknik açıdan daha uygun bir seçim olduğunu göstermektedir. Tüm bunedenlerle Toroslar Belediyesi olarak beton yol modelini benimsiyor ve bundansonraki dönemde hem kamu yararını gözeterek asfalt yollara göre yüzde 50oranda daha ekonomik hem de halkımızın konforunu düşünerek, daha sağlamyollarla Toroslar’ı buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçeyi bir anda beton yola çevirmenin elbette mümkün olamayacağını dile getirenYılmaz, beton yolların tercih edileceği yerlerin öncelikle daha çok kırsal kesimdekiyollar olacağını da ifade ederek, "Bu yıl sonu itibariyle bir bölümünü tamamlamayıplanlıyoruz. Asfalt yolla karşılaştırdığımızda beton yol üretimi konusunda her hangibir farkı yok. Biz öncelikle hizmet alım yoluyla başlayacağız, sonra kendiimkanlarımızla yapacağız" diye konuştu.