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Toros Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Toros Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 44 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta İktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi ve Sağlık bilimleri yüksekokuluna olmak üzere 44 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 13 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
Toros Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

Toros Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 44 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta İktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi ve Sağlık bilimleri yüksekokuluna olmak üzere 44 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular 13 Temmuz itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. - 25. ve 26. Maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine’ göre, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi, tam zamanlı görev yapacak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süreci ilanın yayım tarihi itibari ile 15 gündür. Adayların başvurularını şahsen Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlanımızın ayrıntıları ve başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemizin web sitesinde (www.toros.edu.tr) yer almaktadır.

Alım Yapılacak Bölümler;

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:51
  1. Toros Üniversitesi 44 Öğretim Üyesi alıyor
  2. Toros Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

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