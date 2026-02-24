Toros Akademi'den sert kınama: Laiklik maskeye dönüştürüldü

Toros Akademi Düşünce Kuruluşu, aralarında tanınmış sanatçı ve yazarların bulunduğu 168 ismin imzaladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine sert bir yanıt verdi. Akademi yönetimi, bildiriyi "provokasyon" ve "İslam düşmanlığı" olarak nitelendirdi.

​Ortak Bildiriye Sert Eleştiri

Müjde Ar, İlkay Akkaya, Ayşe Kulin ve Korkut Boratav gibi isimlerin öncülüğünde yayımlanan bildiri, Toros Akademi tarafından mercek altına alındı. Yapılan açıklamada, söz konusu metinde kullanılan "Siyasal İslamcı Rejim" ve "Türkiye’yi Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemek" gibi ifadelerin halkı kutuplaştırmaya yönelik bilinçli bir tercih olduğu savunuldu.

​

Ramazan Hassasiyeti ve Zamanlama

Açıklamada, bildirinin yayımlanma zamanlamasına özellikle dikkat çekildi. Metnin, milletin birlik ve beraberlik ruhunu zedelemeyi amaçladığı belirtilirken, özellikle Ramazan ayının manevi atmosferine gölge düşürülmek istendiği vurgulandı. Akademi, bu girişimi "toplumun huzuruna yönelik bir saldırı" olarak tanımladı.

​28 Şubat Zihniyeti Vurgusu

Toros Akademi, yayımlanan bildiriyi "eski Türkiye özlemi" ve "28 Şubat zihniyetini hortlatma çabası" olarak gördüklerini ifade etti. Laiklik kavramının bir maske olarak kullanıldığını iddia eden kuruluş, asıl amacın inanç değerlerine karşı bir düşmanlık sergilemek olduğunu öne sürdü.

​Terörsüz Türkiye Hedefi

Açıklamanın sonunda, bu tür çıkışların Türkiye’nin bölgedeki huzur ve istikrar hedeflerine zarar verdiği belirtildi. Mehmet Bakır ve Zeynel Boğan imzasıyla yayımlanan kınama metni, "Laiklik görünümlü İslam düşmanlığını ve her türlü provokasyonu şiddetle kınıyoruz" ifadeleriyle son buldu.