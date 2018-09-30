Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe başkanına seslenerek "Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!" dedi.30 Eylül 2018 Pazar 11:27
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.
Toroğlu, "Göztepe Başkanı demiş ki; '5 sene sonra büyüklerin esamesi okunmayacak. Kimseye borcumuz yok, çatır çatır geliyoruz, eze eze şampiyon olacağız.' Ey Başkan, Göztepe'yi şampiyon yaparsan; İzmir'e gelirim Göztepe'de seni sırtımda taşırım 100 metre koştururum." ifadelerini kullandı.
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