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Toroğlu: Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe başkanına seslenerek "Göztepe'yi şampiyon yap, seni sırtımda taşırım!" dedi.

30 Eylül 2018 Pazar 11:27

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, "Göztepe Başkanı demiş ki; '5 sene sonra büyüklerin esamesi okunmayacak. Kimseye borcumuz yok, çatır çatır geliyoruz, eze eze şampiyon olacağız.' Ey Başkan, Göztepe'yi şampiyon yaparsan; İzmir'e gelirim Göztepe'de seni sırtımda taşırım 100 metre koştururum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 11:27
  1. İzmir
  2. Erman Toroğlu
  3. göztepe

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