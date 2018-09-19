Torku’dan Türkiye’nin ilk ‘ruşeym’li bisküvisi

900 bin pancar üreticisinin ortak girişimi Konya Şeker’in gıda sektöründeki çatı markası Torku, buğdayın değerli besin öğelerini yoğun olarak bünyesinde bulunduran, “buğdayın kalbi” ruşeymi bisküvi ile buluşturarak tüketicilerin beğenisine sundu. “Torku Tam” markasıyla lif yönünden zengin, glikoz şurubu içermeyen, tam buğday unu kullanılan Ruşeymli Bisküvi Ailesi; üç çeşitten oluşuyor.