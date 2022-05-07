Torino-Napoli maçı ne zaman? Torino-Napoli CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 36.haftasında Torino ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya Ligi'ni yakından takip edenler ise Torino-Napoli maçının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. İtalya Ligi maçları hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Torino ile Napoli arasında oynanacak maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor.
Torino-Napoli maçı ne zaman? Torino-Napoli CANLI İZLE
Torino ile Napoli 7 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek. Olimpico Grande Torino Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı S Sport Plus kanalı naklen yayımlayacak.
70 puanlı Napoli ligin 3.sırasında, 47 puanlı Torino ise 10.sırada yer alıyor.