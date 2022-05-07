  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Torino-Napoli maçı ne zaman? Torino-Napoli CANLI İZLE
Spor

Torino-Napoli maçı ne zaman? Torino-Napoli CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 36.haftasında Torino ile Napoli karşı karşıya gelecek. İtalya Ligi'ni yakından takip edenler ise Torino-Napoli maçının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. İtalya Ligi maçları hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-07 10:48:00 -
Torino-Napoli maçı ne zaman? Torino-Napoli CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise Torino ile Napoli arasında oynanacak maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırıyor.

Torino-Napoli maçı ne zaman? Torino-Napoli CANLI İZLE

Torino ile Napoli 7 Mayıs Cumartesi günü TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek. Olimpico Grande Torino Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı S Sport Plus kanalı naklen yayımlayacak.

70 puanlı Napoli ligin 3.sırasında, 47 puanlı Torino ise 10.sırada yer alıyor.

Nice-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? Fransa Kupası finali hangi kanalda?
Nice-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? Fransa Kupası finali hangi kanalda?

Spor

Nice-Nantes maçı ne zaman saat kaçta? Fransa Kupası finali hangi kanalda?

Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?
Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

Spor

Real Betis-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay