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Spor

Torino derbisinde kazanan Juventus

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:25:29 -
Torino derbisinde kazanan Juventus

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino’yu evinde 4-1 mağlup etti.

Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı’nda Torino'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45+6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1

Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.

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