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Törende herkesin gözü onun üzerindeydi! ASELSAN tarafından geliştirildi

İnsansız Hava Araçlarına (İHA) müdahale için ASELSAN tarafından geliştirilen 'İhasavar cihazı', ilk kez 29 Ekim kutlamalarında kullanıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
Törende herkesin gözü onun üzerindeydi! ASELSAN tarafından geliştirildi

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törenler esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından Anıtkabir'e getirilen 'İhasavar cihazı' dikkat çekti.

ASELSAN tarafından geliştirildi

İhasavar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı olarak kullanılan İnsansız Hava Araçlarına (İHA) müdahale için ASELSAN tarafından geliştirildi.

Anteni ile etkinlik mesafesini arttırıyor

Aktif karıştırma uygulamasına sahip olan İhasavar'lar, uydu, veri ve görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak İHA'lardan kaynaklanabilecek tehditleri yok ediyor, anteni ile de etkinlik mesafesini artırıyor.

1,5 saat boyunca kesintisiz kullanılabiliyor

İhasavarlar, şarj edilebilir yüksek kapasiteli lion bataryaları sayesinde 1,5 saat süreyle kesintisiz biçimde kullanılabiliyor ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanıp, eksi 30 ile artı 50 derece sıcaklıklarda da etkisini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:26
  1. ASELSAN

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