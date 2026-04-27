  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Görenler Brezilya 'Yılan Adası' zannediyor: İlk kez görenleri hayretler içerisinde bırakıyor 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu! Yasak getirin! Çocuklarda Noodle hipertansiyon yapıyor, gizli tehlike! Hemen çöpe atın... Uzmanlar uyardı Baharın ilk tadı tezgâhta: Çağla kapış kapış Altın piyasasında dev revizyon! Morgan Stanley yüzde 10'luk rakamı paylaştı 1 damlası bile mantarın kökünü kurutuyor! Suda bekletin! Herkesi şaşırtan çare... Tam bir mucize gibi! Diyarbakır'da tezgâhlara indi! Çok ama çok şaşıracaksınız 1 damlası bile çok değerli: Suda yüzde 70 tasarruf formülü
Kadın - Aile
4
Yeniakit Publisher
Yasak getirin! Çocuklarda Noodle hipertansiyon yapıyor, gizli tehlike! Hemen çöpe atın... Uzmanlar uyardı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yasak getirin! Çocuklarda Noodle hipertansiyon yapıyor, gizli tehlike! Hemen çöpe atın... Uzmanlar uyardı

Pratikliği sebebiyle mutfakların vazgeçilmezi haline gelen hazır noodle çocuk sağlığını tehdit ediyor. Uzmanlara göre, sodyum yüklemesi ve katkı maddeleriyle birleşen bu beslenme modelinin, çocuklarda damar sağlığını bozuyor! Kronik hipertansiyona zemin hazırladığına dikkat çekerek aileleri bu gizli tehlikeye karşı daha bilinçli olmaya davet ediyor.

#1
Genellikle "yetişkin hastalığı" olarak bilinen hipertansiyon, artık çocukluk çağının en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Yanlış beslenme alışkanlıkları, damar sertliğinin temellerini henüz oyun çağında atıyor.

#2
Pratik olması nedeniyle hem ailelerin hem de öğrencilerin gözdesi olan hazır noodle (hazır makarna), içeriğindeki aşırı sodyum (tuz) miktarı ile tam bir tansiyon bombası niteliğinde. Noodle paketlerinden çıkan sos çeşnileri, bir çocuğun günlük alması gereken tuz miktarının neredeyse tamamını tek bir öğünde sunuyor. Doç. Dr. Nilüfer Göknar, bu paketli gıdaların içinde inanılmaz derece tuz olduğunu söylerek, "Bize gelen çocuk hastalara sorduğumuzda genelde günde 3-4 paket tükettiklerini duyuyoruz. Sadece noodle'ı keserek tansiyonu düşürdüğümüz hastalar var" dedi. Bu durumda çocuklarda; Vücutta su tutulmasına, Kan basıncının aniden yükselmesine, Böbreklerin aşırı yüklenmesine neden oluyor.

#3
İçeriğindeki lezzet artırıcılar (Monosodyum Glutamat), çocuklarda doyma hissini baskılayarak daha fazla tüketme isteği uyandırıyor. Bu döngü, obezite ve beraberinde hipertansiyonu tetikliyor. Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Göknar, "Polikliniğimize günlük başvuru sayımız 25-30 arasında oluyor. Bunların en az 3'ü hipertansiyonla geliyor ve bu hastalardan bir kısmını yatırmamız gerekiyor. Okulda çarpıntı, burun kanaması, şiddetli baş ağrısı hatta okula ambulans çağırıp acile geldiğinde kan basıncının çok yüksek olduğu hastalarla karşılaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Göknar, "Hipertansiyonu olan çocukların anneleri veya babalarının yüzde 15-40'ında da hipertansiyon var. Erişkinde kalp krizinin, inmenin adımları çocukluk çağında atılıyor çünkü o damarlar çocukluk çağında hasarlanıyor" diye konuştu. Çocukluk çağında kontrol altına alınmayan tansiyon; ilerleyen yaşlarda kalp yetmezliği, inme ve böbrek hastalıkları riskini @ artırıyor. Mutfağınızdaki paketli gıdaları azaltarak çocuğunuzun geleceğini koruyun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muş'ta deprem
Gündem

Muş'ta deprem

Muş'un Bulanık ilçesi akşam saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gazeteci Fatih Altaylı, cezaevi sürecinde kendisine destek vermeyen TÜSİAD çevrelerine yönelik "içinden geçeceğim" çıkışının ilk halkasını K..
Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!
Spor

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!

İsrail siyasetinde taşları yerinden oynatacak tarihi bir hamle geldi. Daha önce koalisyon ortağı olan eski Başbakanlar Naftali Bennett ve Ya..
Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor
Gündem

Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor

Beykoz’da Kılıçlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındıktan sonra yeniden alevlendi...
İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!
Dünya

İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!

İki çiftçi arasında başlayan su kuyusu kavgası, köylüler ve çobanların da karıştığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çad’da meydana gelen feci ola..
Çiftçinin yeni gözdesi! Bir kez ekilip 15 yıl hasat ediliyor: Her dönümden 75 bin lira kazandırıyor
Tarım

Çiftçinin yeni gözdesi! Bir kez ekilip 15 yıl hasat ediliyor: Her dönümden 75 bin lira kazandırıyor

Türk çiftçisinin yeni gözdesi olan bu tarım ürünü bir kez ekiliyor 15 yıl kesintisiz hasat ediliyor üstelik dekar başına 75 bin TL kâr bırak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23