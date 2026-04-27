Yasak getirin! Çocuklarda Noodle hipertansiyon yapıyor, gizli tehlike! Hemen çöpe atın... Uzmanlar uyardı

İçeriğindeki lezzet artırıcılar (Monosodyum Glutamat), çocuklarda doyma hissini baskılayarak daha fazla tüketme isteği uyandırıyor. Bu döngü, obezite ve beraberinde hipertansiyonu tetikliyor. Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Göknar, "Polikliniğimize günlük başvuru sayımız 25-30 arasında oluyor. Bunların en az 3'ü hipertansiyonla geliyor ve bu hastalardan bir kısmını yatırmamız gerekiyor. Okulda çarpıntı, burun kanaması, şiddetli baş ağrısı hatta okula ambulans çağırıp acile geldiğinde kan basıncının çok yüksek olduğu hastalarla karşılaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Göknar, "Hipertansiyonu olan çocukların anneleri veya babalarının yüzde 15-40'ında da hipertansiyon var. Erişkinde kalp krizinin, inmenin adımları çocukluk çağında atılıyor çünkü o damarlar çocukluk çağında hasarlanıyor" diye konuştu. Çocukluk çağında kontrol altına alınmayan tansiyon; ilerleyen yaşlarda kalp yetmezliği, inme ve böbrek hastalıkları riskini @ artırıyor. Mutfağınızdaki paketli gıdaları azaltarak çocuğunuzun geleceğini koruyun.