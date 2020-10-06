  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Torbayla tavuk çaldı! Ekipler ihbar sonrası harekete geçti
Yerel

Torbayla tavuk çaldı! Ekipler ihbar sonrası harekete geçti

Kahramanmaraş'ta torbayla tavuk çalan bir kişi, ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:26:00 -
Torbayla tavuk çaldı! Ekipler ihbar sonrası harekete geçti

Kahramanmaraş’ta bir iş yerindeki kümesten torba ile tavuk çalan şüpheli yakalandı.

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki cam üretimi yapan bir iş yerindeki tavukların bulunduğu alana giren bir kişi, kümesteki 2 adet tavuğu torbaya koyarak çalıp kaçtı.

Evinde enselendi

İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş polisi, yaptığı çalışma sonrası torba ile tavukları çalan şüpheli A.A.'yı ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi
Gündem

Salih Müslim'in yeğeni koordinatları verdi

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucunda teslim olan, PYD lideri Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim terör örg..
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli
Dünya

İran'dan Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Toprakları terk edip uluslararası sınırlarına çekilmeli

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Da..
Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu
Siyaset

Erdoğan’ın başsağlığı mesajını öyle bir çarpıttı ki… Karşınızda Emin Çölaşan namussuzluğu

Ömrünü İslam’a hizmete adayan Mehmet Fırıncı Hoca’nın cenaze merasimini diline dolayan Emin Çölaşan, AK Partili isimlerin cenazeye katılımın..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay