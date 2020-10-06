Torbayla tavuk çaldı! Ekipler ihbar sonrası harekete geçti
Kahramanmaraş'ta torbayla tavuk çalan bir kişi, ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş’ta bir iş yerindeki kümesten torba ile tavuk çalan şüpheli yakalandı.
Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki cam üretimi yapan bir iş yerindeki tavukların bulunduğu alana giren bir kişi, kümesteki 2 adet tavuğu torbaya koyarak çalıp kaçtı.
Evinde enselendi
İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş polisi, yaptığı çalışma sonrası torba ile tavukları çalan şüpheli A.A.'yı ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.