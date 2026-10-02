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Aktüel Torbalı'daki fabrika patlamasında ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Aktüel

Torbalı'daki fabrika patlamasında ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

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Torbalı'daki fabrika patlamasında ağır yaralanan 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İzmir Torbalı'daki İki-El Metal fabrikasında çıkan patlamada ağır yaralanan Halid Abdül Kadir (25) hayatını kaybetti; olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralanmıştı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki yabancı uyruklu işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Patlama, Torbalı'ya bağlı Subaşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren İki-El Metal isimli fabrikada 1 Ekim sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavisi süren ağır yaralılardan yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadir'in söz konusu fabrikada çalıştığı ve aynı zamanda tesis bünyesinde yatılı olarak konakladığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç işçinin cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketine nakledileceği ve burada toprağa verileceği bildirildi.

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

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