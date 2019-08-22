Torbalı’daki Börülce Festivali binlerce kişiyi buluşturacak

Geçtiğimiz hafta kırsal Çapak Mahallesi’nde Bardacık İnciri festivali düzenleyen Torbalı Belediyesi, bu pazar da bir diğer kırsal mahalle olan Karakızlar Mahallesi’nde ‘Börülce’ festivali düzenleyecek.

Torbalı Belediyesi, hem değerlerini tanıtmak hem de kır turizmini yaygınlaştırmak amacıyla kültürel etkinliklere devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta kırsal Çapak Mahallesi’nde Bardacık İnciri festivali düzenleyen belediye, bu pazar günü de bir diğer kırsal mahalle olan Karakızlar Mahallesi’nde ‘Börülce’ festivali düzenleyerek binlerce kişiyi bir araya getirecek. Doğası, kültürü, tarımsal ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken Karakızlar’da düzenlenecek olan festivalle ilgili ayrıntılarda belli oldu.

En ince ayrıntısına kadar her şeyin düşünüldüğü festival için İzmir’den İZBAN aracılığıyla gelenler için Tepeköy İZBAN İstasyonundan her yarım saatte bir ücretsiz servislerin hareket edeceği bildirildi. Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Coşkun Sabah’ın yanı sıra Bahar Şahin’in de sahne alacağı festivalde, Türk televizyonlarının eğlence kuşağında boy gösteren Komedi Dans 3’lüsü de özel bir performans sergileyecek. Saat 10.00 itibari ile mahallede tezgahların alışveriş için hazır olacağı, konser performanslarının ise 17.00’da gerçekleşeceği ifade edildi. Konserler, gösteriler ve halk oyunları performanslarının sergileneceği festivalde kurulacak olan tezgahlarda da yerli üreticilerin, konuklara alışveriş yapma olanağı sağlayacağı belirtildi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur da, tüm İzmirlileri festivale davet etti. İlçedeki değerleri tanıtmaya devam edeceklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Geçtiğimiz hafta Çapak Mahallemizde yetişen ve gerek tadı gerekse de görünüşü ile diğer incir türlerini geride bırakan Bardacık İnciri için festival düzenlemiştik. Bu hafta da Ege mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden olan ve Karakızlar mahallemizin önemli geçim kaynaklarından olan ‘Börülce’ için festival düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerin hem kırsal kalkınmaya hem de turizme önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. Benzer kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz sürecek. Tüm İzmirlileri birbirinden güzel köylerimize ve festivallerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.