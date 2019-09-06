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Torbalı’da Kurtuluş Şenlikleri başladı

Torbalı Belediyesi, 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında etkinliklerini sürdürüyor.

06 Eylül 2019 Cuma 12:06
Torbalı’da Kurtuluş Şenlikleri başladı

Torbalı Belediyesi, 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin bu kapsamda zirve yaptığı ilçede dün yine bir dizi etkinlik gerçekleşti.


Torbalı’da ilk olarak Koruluk Basketbol Sahasında basketbol turnuvası düzenlenirken, akşam saatlerinde açık havada Yeşilçam film gösterisi ve Hip Hop konseri düzenlendi. Saat 16.00’da başlayan basketbol turnuvası nefes kesti. 61 takım, 300’ü aşkın sporcunun çeşitli yaş gruplarında katıldığı basketbol turnuvası izleyicilere de keyifli anlar yaşattı. Saat 16.00’dan gece 23.00 saatlerine kadar süren turnuvada finallere kalan takımlar bugün saat 16.00’da düzenlenecek olan final maçları ile kupa ve ödüllerinin sahipleri belli olacak. Özellikle büyük yaş gruplarındaki müsabakalar profesyonel maçları aratmazken, tek potada oynanan maçlar büyük ilgi gördü.


Torbalı Belediyesi, saat 20.30’da ise açık hava sinema gösterisine imza attı. Nostalji tadında filmin gösterileceği alanı süsleyen belediye, izleyicilere ücretsiz gazoz ve patlamış mısır dağıttı. 7’den 70’e yüzlerce kişinin katıldığı sinemada Şener Şen’in başrolde oynadığı Züğürt Ağa isimli film gösterildi. Vatandaştan olumlu geri dönüşlerin alındığı sinema gösterimi katılımcılardan tam not aldı. Eski zamanlardaki sinemaları özlediklerini ifade eden vatandaşlar, bu kapsamda düzenlenen etkinlikler için Torbalı Belediyesine teşekkür edip, benzer etkinliklerin devamını istediklerini belirttiler.


Hip Hop’ta ülkenin en iyi müzisyenlerinden olan Arem ve DJ Deff, Koruluk’ta çok sayıda kişinin katıldığı bir konser verdi. Rap ve Hip Hop dallarında sevilen şarkıları seslendiren Arem, gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini ve Edip Akbayram konseri ile sona ereceğini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, “Her kesimi, her yaştaki Torbalılı vatandaşı mutlu edecek, onlara hitap eden etkinlikler, gösteriler ve konserler düzenledik. Bisiklet yarışması ile devam edecek programımız akşam saatlerinde Türk müziğinin efsane ismi Edip Akbayram ve kızı Türkü Akbayram ile sona erecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:06
  1. konser
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