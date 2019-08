Torbalı’da "Bardacık İnciri Festivali"

İzmir’in Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi ile çevresinde yetişen bardacık cinsi incirin tanıtılması amacıyla 18 Ağustos Pazar günü Çapak’ta Bardacık İnciri Festivali düzenlenecek.

Torbalı Belediyesi, tadıyla nam salan bölgeye has olan ve özellikle Çapak’ta yetişen bardacık inciri için festival düzenliyor. Hem ilçeye has bardacık incirinin tanıtılması hem de kır turizminin canlanması amacıyla düzenlenen festivalde; konserler, halk oyunu gösterileri, komedi performansları ve çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Nur Ertürk ve Bahar Şahin’in sahne alacağı festivalde Türkiye’yi kahkahaya boğan Komedi Dans üçlüsü de özel gösteriye imza atacak. İzmir’den festivale katılmak isteyenler için de saat 10.00’dan itibaren her saat başı İZBAN Tepeköy istasyonundan belediyenin ücretsiz araçları servis hizmeti verecek. Yine Torbalı’dan şenliğe katılacaklar bu servisleri kullanabilecek.

Başkan Uygur’dan davet

Gün boyu köy meydanında etkinliklerin olacağını ifade ede eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Torbalı’da değerlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Torbalı’mızın önemli tarım ürünlerinden olan ve bölgemize has gerek tadı gerekse de görünüşü ile dikkat çeken bardacık cinsi incirimiz için Çapak’ta festival düzenliyoruz. Bu çok özel inciri, tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Bu tür festival ve etkinliklerin hem üreticiye mali destek hem de değerlerimizin tanıtılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda 25 Ağustos’ta da Karakızlar Mahallemizde Börülce Festivali düzenleyeceğiz. Festivalimize tüm İzmir’i bekliyoruz” ifadelerini kullandı.