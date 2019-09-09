0553 313 94 23

Torbalı tarıma dayalı sanayide model oluyor

Tarıma dayalı sanayide yakaladığı başarı ile gündeme gelen Torbalı, bu alanda üretime başlamak isteyen il ve ilçelere model oluyor.

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:55
Torbalı tarıma dayalı sanayide model oluyor

Tarıma dayalı sanayide yakaladığı başarı ile gündeme gelen Torbalı, bu alanda üretime başlamak isteyen il ve ilçelere model oluyor. Ankara Şereflikoçhisar Ticaret Odası’nı ağırlayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Tarıma dayalı sanayinde gelişmek isteyen Şereflikoçhisar ile tecrübelerimizi paylaşıyoruz” dedi.


Ankara’ya bağlı olan Şereflikoçhisar Ticaret Odası 20 kişilik heyeti ile önceki gün ilçeye gelerek Torbalı’nın tarıma dayalı sanayisi ve özellikle kurutulmuş domatesin üretim ve pazarlanma aşaması hakkında bilgi aldı. Torbalı Ticaret Odasının konuğu olan Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve Şereflikoçhisar İlçe Tarım Müdürü Şenol Görgülü Torbalı’da temaslarda bulundu. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı İlçe Tarım Müdürü Hakan Karakaya tarafından ağırlanan heyet ilçedeki kurutulmuş domates ve salça fabrikalarını ziyaret etti. İlçenin tarıma dayalı sanayi potansiyeli ve kurutulmuş domatesin yükselen üretim grafiği hakkında ekibe bilgi veren Olgun, misafir heyetle birlikte ilçenin önde gelen kurutulmuş domates işletmelerinden BT Food’u ziyaret etti. Fabrika sahibi Bülent Tansuğ’dan kurutulmuş domatesin üretim aşaması, pazarlama imkanları hakkında bilgi aldı.



Tuz Gölü’nde domates kurutacak


Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, önemli bir buğday potansiyeli olan bölgelerinde, alternatif ürün olan domatesin işlenebileceğini söyledi. Koçak, "Torbalı’daki kurtulmuş domates potansiyelini basından takip ettik. Arkadaşlarla bizim bölgemizde de böyle bir teşebbüs olup olmayacağının tespiti için Torbalı Ticaret Odası ile irtibata geçtik. Gerekli gözlem ve bilgileri edinip ihracat potansiyeli yüksek olan bu sektöre adım atmak istiyoruz" dedi. Kurutulmuş domates tesisi ziyaretinden sonra Türkiye’nin en önemli konserve ürün imalatçılarından olan TAT Gıda’yı ziyarete giden heyet; burada Genel Müdür Orhan Kanur’dan salçalık domatesin imalatı ve konserve haline getirilmesi ile ilgili bilgi alıp üretim tesisini gezdi.



Türkiye’ye model olacağız


Avrupalının yıllar önce keşfettiği Türkiye’de ise henüz adı duyulmaya başlanan kuru domatesin Torbalı çiftçisi ve sanayici için önemli bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin bu alanda yakaladığı cazibenin birçok bölgeye örnek olduğuna işaret etti. Kurutulmuş domates ile ilgili gerek yatırımcılara gerekse de Türkiye’nin dört bir yanından üreticilere rehberlik ettiklerini söyleyen Olgun, "Torbalı’nın bu alanda yakaladığı ivme dikkat çekmeye başladı. Sık sık kurutulmuş domatesin işlenme aşamaları, yurtdışı pazarları hakkında araştırmalara muhatap oluyoruz. Geçen hafta Kahramanmaraş ve Elazığ heyetine rehberlik ettik. Geçen sene Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı 10 ziraat mühendisini ilçemizde ağırlamıştık. Birçok alanda model olan ilçemizin bu alanda da öncü olması sevindiricidir. " dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 08:55
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Asker eğlencesinde havai fişek patladı, ortalık savaş alanına döndü
    1. (Özel) Asker eğlencesinde havai fişek..
    2. Kitap okuyana dondurma bedava
    3. Eylemci anne sayısı 15’e çıktı
    4. Bu hafta çok önemli! Dolar yeni güne..
    5. İstanbul’da yeni eğitim öğretim..
    6. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde okulun..
    7. MEB okullar ne zaman tatil olacak? Ara..
    8. Okullar açıldı! İşte, İstanbul’da..
    9. Serbest piyasada döviz açılış..
    10. Tırın altına giren otomobildeki çift..
    11. Kan ağlamayan Kürt evi yok!
    12. İstanbul’da okul trafiği yoğunluğu
    13. Kayseri’de uyuşturucudan 22 kişiye..
    14. GÜNDEM / 9 Eylül 2019
    15. Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
    16. Erzincan'da trafik kazası: Yaralılar var
    17. Gölcük çevresinde temizlik
    18. ABD'yi ayağa kaldıran tehdit:..
    19. İsrail güçleri gece baskınlarında 14..
    20. Başkan Turanlı’nın yeni eğitim öğretim..
    21. Torbalı tarıma dayalı sanayide model..
    22. Okullar açıldı! İşte 2019 2020 eğitim..
    23. Ders zili İbrahim için çalmadı
    24. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    25. Mersin’de 2 ayrı trafik kazasında 2..
    26. Hastanede tedavi gören şahsın..
    27. Okullar bugün açıldı, trafik yoğunluğu..
    28. Kız kardeşler sahte altınla..
    29. Yahyalıspor Çağatay Polatdemir ile..
    30. Yeni kurulan Anayurt Final Spor Kulübü
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Kritik isim evinde ölü bulundu!
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi
    Sosyal medyadan paylaşıldı! Başkan Erdoğan havadan inceledi

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş
    Nihat Genç: Allah CHP'nin belasını vermiş