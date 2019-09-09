Torbalı tarıma dayalı sanayide model oluyor

Tarıma dayalı sanayide yakaladığı başarı ile gündeme gelen Torbalı, bu alanda üretime başlamak isteyen il ve ilçelere model oluyor. Ankara Şereflikoçhisar Ticaret Odası’nı ağırlayan TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Tarıma dayalı sanayinde gelişmek isteyen Şereflikoçhisar ile tecrübelerimizi paylaşıyoruz” dedi.

Ankara’ya bağlı olan Şereflikoçhisar Ticaret Odası 20 kişilik heyeti ile önceki gün ilçeye gelerek Torbalı’nın tarıma dayalı sanayisi ve özellikle kurutulmuş domatesin üretim ve pazarlanma aşaması hakkında bilgi aldı. Torbalı Ticaret Odasının konuğu olan Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, Şereflikoçhisar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozkurt ve Şereflikoçhisar İlçe Tarım Müdürü Şenol Görgülü Torbalı’da temaslarda bulundu. Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, Meclis Başkanı Erkan Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı İlçe Tarım Müdürü Hakan Karakaya tarafından ağırlanan heyet ilçedeki kurutulmuş domates ve salça fabrikalarını ziyaret etti. İlçenin tarıma dayalı sanayi potansiyeli ve kurutulmuş domatesin yükselen üretim grafiği hakkında ekibe bilgi veren Olgun, misafir heyetle birlikte ilçenin önde gelen kurutulmuş domates işletmelerinden BT Food’u ziyaret etti. Fabrika sahibi Bülent Tansuğ’dan kurutulmuş domatesin üretim aşaması, pazarlama imkanları hakkında bilgi aldı.

Tuz Gölü’nde domates kurutacak

Şereflikoçhisar Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Levent Koçak, önemli bir buğday potansiyeli olan bölgelerinde, alternatif ürün olan domatesin işlenebileceğini söyledi. Koçak, "Torbalı’daki kurtulmuş domates potansiyelini basından takip ettik. Arkadaşlarla bizim bölgemizde de böyle bir teşebbüs olup olmayacağının tespiti için Torbalı Ticaret Odası ile irtibata geçtik. Gerekli gözlem ve bilgileri edinip ihracat potansiyeli yüksek olan bu sektöre adım atmak istiyoruz" dedi. Kurutulmuş domates tesisi ziyaretinden sonra Türkiye’nin en önemli konserve ürün imalatçılarından olan TAT Gıda’yı ziyarete giden heyet; burada Genel Müdür Orhan Kanur’dan salçalık domatesin imalatı ve konserve haline getirilmesi ile ilgili bilgi alıp üretim tesisini gezdi.

Türkiye’ye model olacağız

Avrupalının yıllar önce keşfettiği Türkiye’de ise henüz adı duyulmaya başlanan kuru domatesin Torbalı çiftçisi ve sanayici için önemli bir pazar oluşturduğuna dikkat çeken TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, ilçenin bu alanda yakaladığı cazibenin birçok bölgeye örnek olduğuna işaret etti. Kurutulmuş domates ile ilgili gerek yatırımcılara gerekse de Türkiye’nin dört bir yanından üreticilere rehberlik ettiklerini söyleyen Olgun, "Torbalı’nın bu alanda yakaladığı ivme dikkat çekmeye başladı. Sık sık kurutulmuş domatesin işlenme aşamaları, yurtdışı pazarları hakkında araştırmalara muhatap oluyoruz. Geçen hafta Kahramanmaraş ve Elazığ heyetine rehberlik ettik. Geçen sene Dulkadiroğlu İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı 10 ziraat mühendisini ilçemizde ağırlamıştık. Birçok alanda model olan ilçemizin bu alanda da öncü olması sevindiricidir. " dedi.