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Torbalı, ‘kurtuluş’ için koştu

Torbalı Belediyesinin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen kross yarışması nefesleri kesti.

03 Eylül 2019 Salı 11:08
Torbalı, ‘kurtuluş’ için koştu

Torbalı Belediyesinin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri kapsamında düzenlenen kross yarışması nefesleri kesti. Renkli görüntülere de sahne olan yarışma sonunda başarılı yarışmacılar ödüllendirildi



Torbalı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında Torbalı Belediyesinin düzenlediği 7 Eylül Kurtuluş Şenlikleri başladı. Bu kapsamda dün sanat sokağının açılması ile etkinliklerine başlayan Torbalı Belediyesi bugün çok sayıda ilçe sakininin katılımıyla kross yarışması düzenledi. Yaş sınırlamasının olmadığı, kadın ve erkek yarışmacılarının kendi dallarında derecelendiği yarışmaya geniş katılım oldu. Metropolis Bulvarı’ndan başlayıp Sadık İleri Bulvarı’nda sona eren yarışma renkli görüntülere neden oldu. 2,2 kilometrelik parkuru erkeklerde Mehmet Çiçek birinci tamamlarken, Tuncay Saraç ikinci, Sezer Akdemir ise üçüncü oldu. Kızlarda ise Derya Köse birinci, Gülser Yordum ikinci, Hilal Gürlek ise üçüncü oldu. Para ve madalya ödülüne sahip olan dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin verdi.



Serkan Tekin’den davet



Renkli görüntülere sahne olan yarışma için Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Torbalı Belediyesi personeli gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ambulansın da hazır bulunduğu yarışma adeta nefes kesti. Etkinliklerin hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Serkan Tekin, “Kurtuluş Şenliklerimiz hız kesmeden devam ediyor. Dün sanat sokağının açılışını gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde ise Grup Matrak güzel bir konserle Torbalılılarla buluştu. Bu sabah da kross yarışmamız tamamlandı. Bu akşam usta tiyatrocu Levent Üzümcü tek kişilik gösteriye imza atacak. Yine şenlikler kapsamında bisiklet ve streetball yarışması, konserler ve nostalji sinema etkinliklerimiz sürecek. Yarın akşam sıra gecesi etkinliğimiz olacak. 7 Eylül’de de Edip Akbayram konserimiz gerçekleşecek. Bu etkinliklerimize herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:08
  1. konser
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