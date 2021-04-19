Torbalı Belediye başkanı kim? Torbalı Belediye başkanı kim olacak?

Solunum rahatsızlığı nedeniyle 14 Nisan tarihinde hastaneye kaldırılan İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Daha önce karaciğer ameliyatı olan İsmail Uygur'un sindirim sistemi ve kalp rahatsızlıkları da vardı. Uygur, 6 Mart 2021 günü yaşadığı apartmanda çıkan yangının dumanından da olumsuz etkilenmişti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından özel bir hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Yangın esnasında soluduğu dumanın, Uygur'un akciğerlerinde de tahribata yol açtığı belirlenmişti.

İsmail Uygur ne zaman nereye defnedilecek?

İsmail Uygur'un cenazesi 19 Nisan Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Muratbey Mahallesi Fatma Topalan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından saat 14.00'de Belediye Kültür Merkezi'nde yapılacak olan resmi tören sonrası Torbalı Kabristanlığına defnedilecektir.

Torbalı Belediyesi Meclis üyeleri

Torbalı Belediyesi meclis üyesi listesine bakıldığında CHP’nin 18 üyesi bulunmakta. AK Parti’nin Torbalı Belediyesi meclis üyesi 10, MHP’nin 2, Deva Partisi’nin ise 1 üyesi bulunmakta. Bu durumda Meclis üyeleri arasında yapılacak olan seçimde Torbalı Belediyesin yene başkanı yine CHP’li bir ismin olması bekleniyor.

CHP Torbalı Belediye Meclis üyesi isimleri

Cevdet Sardık

Hasan Atak

İlker Yıldız

Mehmet Mehdi Baykara

Mehmet Yıldız Sivrikaya

Mesut Güler

Metin Şahin

Mithat Tekin

Musa Serbest

Mustafa Akbıyık

Ömer Şentürk

Özkan Altun

Özkan Yıldız

Savaş Benli

Sıla İlgi Akkaş

Sultan İpekli

Yavuz Selim Özgan

Yıldırım Baytekin

Torbalı belediyesi seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına göre, CHP’nin Torbalı Belediye başkan adayı İsmail Uyur oyların yüzde 52,49’unu alarak belediye başkanı seçilmişti. AK Parti Torbalı Belediye başkan adayı Adnan Yaşar Görmez ise oyların yüzde 45,20’sini almıştı.