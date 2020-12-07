Torbacılara suçüstü: Fena enselendiler

Uyuşturucu satıcısı Mustafa Yiğit S. ve yabancı uyruklu Manan Hamo H. cep telefonuyla görüştükleri Göksel A. ile sokakta buluşarak 20 lira karşılığında uyuşturucu sattı. O esnada uyuşturucu almaya gelen Burak K. önceden arasında husumet olan Engin Ç. ile karşı karşıya geldi. Engin Ç. ve Burak K. arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında cebinden bıçak çıkartan Engin Ç., Burak K.'yı koltuk altından 2 kez bıçaklayarak yaraladı.

Uyuşturucu kameradan tespit edildi

Takipte olan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı Mobil Park polisi, olaya karışan 4 şüpheliyi suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınmalarının ardından çevrede çalışma yapan Mobil Park polisi, kavga esnasında ekibin geldiğini gören Mustafa Yiğit S.'nin üzerindeki satışa hazır çok miktarda uyuşturucunun olduğu şeffaf poşeti bahçeye attığını fark etti. Bahçeye inen polis, çimlerin arasındaki poşeti bularak içerisindekilere el koydu.

Uyuşturucu ve paralara el konuldu

Şahısların üst aramasını yapan Mobil Park Polisi, Mustafa Yiğit S'nin üzerindeki uyuşturucu madde ticaretinden elde ettiği paraya, Manan Hamo H'nin üzerindeki çıkan bir miktar uyuşturucuya, cep telefonuna, sustalı bıçağa ve Engin Ç.'nin Burak K.'yı yaraladığı bıçağa da el koydu. Gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülerek ifadesi alınan ve işlemleri yapılan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zehir tacirleri tutuklandı

Göksel A. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkartılan Engin Ç. 'kasten yaralama' suçundan, Mustafa Yiğit S. ve yabancı uyruklu Manan Hamo H. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.