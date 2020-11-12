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Yerel Torbacılara suç üstü: Gözaltılar var
Yerel

Torbacılara suç üstü: Gözaltılar var

Alanya'da uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi, 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 16:31:00 -
Torbacılara suç üstü: Gözaltılar var

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda M.A. (25) ve C.V. (25) isimli şüphelilerin farklı mahallelere Antalya plakalı bir araçla geldikten sonra park halindeyken M.B. (36), E.B. (35) ve M.B.(33) isimli kişilere para karşılığı uyuşturucu verdiğini tespit etti.

Polis takibe aldığı M.B., E.B. ve M.B.’nin üst aramasında bir miktar esrar ve metamfetamin buldu. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, uyuşturucu ticareti yapan M.A. ve C.V.’nin kullandığı aracı Saray Mahallesi Kalearkası Sokak’ta yakalayarak şahısları gözaltına aldı.

Araçta ve yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., E.B. ve M.B. ‘Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, M.A. ile C.V. emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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