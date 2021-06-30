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“Torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Gündem “Torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Gündem

“Torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen torbacı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:24:00 -
“Torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 0,33 gram sentetik uyuşturucu, 1,69 gram esrar, 11,51 gram metamfetamin, 54 kapsül sentetik ecza hap, hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

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