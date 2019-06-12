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Torba Yasa Meclis’ten son dakika geçti Torba Yasa maddeleri neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 9 günlük bayram tatili sonrası çalışmalarına başladı. Başta yeni askerlik sistemi, yeni hal yasası, 3600 ek gösterge artışına ilişkin yasaların da görüşülmesi beklenen Meclis’te, torba yasa geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onayıyla yasalaşan torba yasada neler var? Meclis torba yasa maddeleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen para cezaları silindi mi? Hurda indirimlerinden tutar ne kadar oldu? İşte Meclis Torba Yasa maddeleri.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
Torba Yasa Meclis’ten son dakika geçti Torba Yasa maddeleri neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 9 günlük bayram tatili sonrası çalışmalarına başladı. Başta yeni askerlik sistemi, yeni hal yasası, 3600 ek gösterge artışına ilişkin yasaların da görüşülmesi beklenen Meclis’te, torba yasa geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da onayıyla yasalaşan torba yasada neler var? Meclis torba yasa maddeleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen para cezaları silindi mi? Hurda indirimlerinden tutar ne kadar oldu? İşte Meclis Torba Yasa maddeleri.

Meclis'te görüşülen ve onaylanan Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da silindi.

Hurda indirimine ilişkin madde:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir."

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçlara kesilen para cezaları silindi 

Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep edilemeyecek. Eğer tebliğ edilen cezalar ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:29
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