“Torba kanun” yürürlükte köprü geçiş cezaları iptal oldu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da düzenleyen kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren düzenlemeler arasında, 1 Ocak 2019’dan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere verilen idari para cezalarının tahsil edilmeyeceğine ilişkin hüküm de yer alıyor. Buna göre, kesilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak. Tahsil edilen tutarlar, ağustos sonuna kadar başvurulması halinde eylül sonuna kadar iade edilecek.

Düzenleme ile 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.