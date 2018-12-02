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Torba dolusu müjde

Hükümet, milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklif malullük ve yaşlılık aylığında alt sınırın bin lira olmasını, işsizlik ödeneğinden yararlanmanın kolaylaşmasını öngörüyor.

02 Aralık 2018 Pazar 09:43
Torba dolusu müjde

Ekonomi Servisi

Emeklileri, kiracıları, ev sahibi olmak isteyenleri, çiftçileri, polisleri ve pilotları düşünen hükümet; yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Bu kapsamda Meclis Başkanlığı’na sunulan 71 maddelik torba kanun teklifiyle milyonlarca aileyi maddi anlamda rahatlatmak hedefleniyor. Komisyonda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’a gelecek olan teklifte yer alan müjdeler şöyle:

Emeklilere iyi haber

-Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığında alt sınır bin lira olacak. Yani 700-800 lira gibi emekli maaşları bin liraya tamamlanacak. Bu imkândan 150 bin emeklinin yararlanacak.

-İşsizlik ödeneğinin şartları esnetilecek. Bu kapsamda ‘son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma’ şartı, ‘hizmet akdine tabi’ olarak değiştirilecek. 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak. Böylece iş akdinin devam etmesi kaydıyla gün eksiği olan da 811 liradan başlayan bin 620 lirayı bulan ödenekten faydalanabilecek.

Ev alana 25 bin TL yardım

-Konut hesabında azami devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Katkı bir konut ile sınırlı olacak. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

-Kira artışları Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yerine Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre yapılacak.

-Polis Bakım ve Yardım Sandığı daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulacak. Sandığın ortaklarına yaptığı yardımlar arttırılacak.

-Pilotlar ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70’i gelir vergisinden istisna olacak.

-Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak. Bu oran binde 1 olarak uygulanıyordu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 09:43
  1. Genel Kurul
  2. Konut hesabı
  3. Kira artışları Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)
  4. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  5. Polis Bakım ve Yardım Sandığı

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