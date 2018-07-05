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Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı

Türkiye’nin bölgesini huzura kavuşturma planı, Ortadoğu’yu karıştırmaya çalışan terör hamilerine fena battı. Bugün TSK’nın tarih yazdığı Afrin’de Batı destekli teröristlerin saldırısı ÖSO tarafından engellendi. Olayın üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki, TSK’nın devriye yürüttüğü Münbiç’te patlama meydana geldi. Son olarak katil Esed’in, TSK’nın elinde tuttuğu bölgede bir pazara saldırı düzenlediği öğrenildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:27
Topyekûn saldırıya geçtiler! ÖSO Afrin'de engelleyince Münbiç’te patlattılar, şimdi de Esed saldırdı

  yeniakit.com.tr Ortadoğu’da huzuru sağalamaya çalışan Türkiye, terör hamilerini rahatsız etti. Türkiye’nin Afrin’e yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede teröristlere vurduğu tarihi darbe, dış güçler tarafından hazmedilemedi. Halen bölgede terör faaliyeti yürütmeye çalışan küresel güçler, bugün Afrin’de saldırı hazırlığı yaparken ÖSO mensupları tarafından yakalandı. Olayın üzerinden kısa bir süre geçmişti ki, TSK’nın devriye faaliyetlerini yürüttüğü Münbiç’ten patlama haberi geldi. Patlamadan sonra ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar var... Bölgenin en büyük tehdidi, halkına kıyım uygulayan diktatör Esed de, El Bab bölgesine saldırı düzenledi. Esed’in, TSK’nın elinde tuttuğu El Bab bölgesinde bir pazarı vurduğu öğrenildi.

TÜRKİYE TERÖRÜ SİLECEK

Türkiye, yeni dönemde terörle mücadele konusunda daha hızlı adımlar atarak terörü bölgeden tamamen temizleyecek. Türkiye’nin başta DAEŞ olmak üzere terör örgütlerine karşı yürüttüğü Fırak Kalkanı Harekatı ve Afrin’e yönelik ABD destekli PKK’ya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı, yeni Türkiye’nin kararlılığını, gücünü ve bölgede huzur sağlama isteğini gözler önüne koydu.

TERÖRİST SALDIRILAR YAPILIYOR

Teröristlerin baş destekçisi olan Batı ülkeleri, terörist köpeklerini yine sahaya sürdü. Bölgeden silinme korkusu yaşayan baş teröristler, bugün Afrin’de saldırı düzenlemeye kalktı. ÖSO güçleri, biri Türk vatandaşı olduğu iddia edilen teröristleri yakalayarak saldırıyı önledi.

Afrin’deki teröristlerin yakalanmasından kısa bir süre sonra Münbiç’te saldırı olduğu öğrenildi. Suriye’nin Münbiç kentinde bir yürüyüş sırasında patlama meydana geldiği, patlamada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ESED DE SALDIRDI

Katil Esed de Türkiye’nin faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı sürekli dile getirdi. Terör örgütlerinin TSK unsurlarının olduğu bölgelerdeki söz konusu saldırılarının ardından, Esed’in de TSK’nın elinde tuttuğu El Bab bölgesine saldırdığı öğrenildi. Bir Pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda sivillerin yaralandığı, yaralıların en yakın hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:27
  1. ÖSO
  2. Afrin
  3. Münbiç
  4. TSK
  5. PKK

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  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bir yere kadar ordu,asker arkanızda halk olmslı.
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