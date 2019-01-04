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Topyekün mücadele sonuç verdi!

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

04 Ocak 2019 Cuma 12:23
Topyekün mücadele sonuç verdi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, TÜFE, Aralık 2018’de bir önceki aya göre yüzde 0,40 azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,30 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,33 artış gösterdi. Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda görüldü.

Yİ-ÜFE Aralıkta yüzde 2,22 geriledi

TÜİK verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 yükseldi. Sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.

Yıllık artış yüzde 20,30

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 20,30 artış kaydetti. En az fiyat artışı ise yıllık bazda yüzde 18,23 ile “Ankara” bölgesinde görüldü. Ankara’yı yüzde 18,96 ile “İstanbul” takip etti.

Zam şampiyonu patlıcan

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018’de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda oldu. Fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Gıdada geçen yıl fiyat artışı en yüksek ürün yüzde 184 ile kuru soğan, fiyat düşüşü en yüksek ürün ise yüzde 23 ile limon oldu.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 12:23
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Tüketici Fiyat Endeksi
  4. TÜFE
  5. Türkiye İstatistik Kurumu
  6. TÜİK

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