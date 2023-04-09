Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...
Türkiye Komunist Partisi düzenlediği etkinliğinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.
Bir avuç TKP'linin Ankara Atatürk Spor Salonu’ndaki halk buluşmasında, Erdoğan nasıl devrilir konusu masaya yatırıldı.
TKP Genel Sekreter Kemal Okuyan, "Utana sıkıla değil, açıktan söylüyoruz cumhurbaşkanı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" dedi.
TKP 14 Mayıs Seçimi için 600 milletvekili adayı çıkarttı.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuştuğu etkinlikte Orhan Aydın da yer aldı.
TK etkinliğinde, "Bir Oy Erdoğan Gitsin Diye Bir Oy TKP’ye" pankartları asıldı.
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CHP, Sol Parti, TMMOB'a bağlı odalar, sendikalar ve derneklerden temsilciler de TKP'nin etkinliğine misafir olarak katılırken, etkinliğin sunuculuğunu da Enver Aysever yaptı.
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