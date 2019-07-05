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Topuklarınızdaki ağrı ve iğne batması hissi... | Gün boyu ayakta olanlar dikkat!

Sürekli ayaktaysanız ayaklarınızı korumalı ve dikkat etmelisiniz. Bütün yükümüzü taşıdıkları gibi, en ufak ayak hastalıkları bizim için sorun teşkil edebili.

05 Temmuz 2019 Cuma 16:00
Topuklarınızdaki ağrı ve iğne batması hissi... | Gün boyu ayakta olanlar dikkat!

Son zamanlarda yapıAyağımızın altında belli yağ tabakaları yükümüzü taşımak için sıralanmış vaziyettedirler. Çok ayakta kalmak bu yağ dokularına zarar verebilir.

Ayağınızın tabanında çivi batıyormuş gibi bir hissin oluşması, topuk dikeni olabileceğiniz anlamına gelebilir. 

Topuk dikeni nedir?

Topuk dikeni; özellikle sabahları kalktığınızda tabanlarda çivi batmasına benzer bir hissin, zamanla yürüdükçe geçmesiyle ilk belirtileri anlaşılan bir hastalıktır. Uzun süre ayakta kalıyor ya da gezerek çalışıyorsanız, ayağınızın altındaki yağ dokusu zamanla aşınmasına ve kemiğinizin dışarı sivrilmesiyle batmalara sebep olacaktır. 

Topuk dikeni oluşmasının sebepleri nelerdir?

  • Uzun saatler boyunca ayakta durmak
  • Yanlış ayakkabı kullanımı
  • Sert zemine sürekli basmak
  • Aşırı kiloya bağlı olarak ayaklara yüklenme durumu
  • Yere yanlış basma şekli

Topuk dikeninde neye dikkat etmeliyiz?

topuk dikeni - ayak bakımı

Gerekli egzersizler yaparak ayak altında oluşan kalsiyum sivrilmesini azaltmalısınız.

Sağlıklı bir ortam sağlayarak, düzenli şekilde ayak bakımı yapmalısınız.

Soda şişesi gibi soğuk bir cisimi yuvarlayarak topuk ağrınızın geçmesini sağlayabilirsiniz.

Ortopedik ve sıkmayan ayakkabılar tercih ederek, tedavi sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

Ayağınızı tam tur şeklinde döndürerek rahatlamasını, parmak uçlarınızın üzerinde zaman zaman durarak gevşemesini sağlayabilirsiniz. 

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 16:00
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