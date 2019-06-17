Sağlıklı ayakların bakımı için ne yapılmalı? | Ayak bakımı önerileri

Ayakların nasır tutması, tabanlarının soyulması ve sürekli rahatsızlık hissetmek, bakımsızlıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple ayaklarınıza bakım yapmalı ve bu sorunlardan kurtulmalısınız.

Ayakkabılar ayak bakımında önemli mi?

Ayakkabı seçimi ve yüksekliği ayaklarınıza mutlaka etki eder. Normal bir ayakkabının 3 cm topuğu olmalıdır. Fazla yüksek ve alçak tabanlı ayakkabılar; nasır oluşumu, tırnak batması ve ayak altında ölü deri gibi birçok srunu beraberinde getirebilir.

Aynı şekilde ayakkabının çok sıkmaması ve çok da bol olmaması gerekir. Mümkünse ayakkabılarınızın tabanlarını orotpedik tabanlarla değiştirmelisiniz.

Ayak bakım rutini nasıl olmalı?

- Öncelikle ayakkabınızı bir gün kulladıktan sonra, 2 gün ara vermelisiniz. Bir daha kullanmak için havalandırmalı ve temizlemelisiniz.

- Ayaklarınızı her akşam ya da günü birlik olması şartıyla birkaç dakikalık masajlar yapmalısınız. Mümkünse krem sürmelisiniz. Bu süreç, bütün gün ayakkabı içerisinde duran ayaklar için mutlaka uygulanmalıdır. Kan dolaşımınızı canlandıracak ve iyi gelecektir.

- Ayaklarıza haftada bir kez peeling yapmalısınız.

- Tırnak bakımına dikkat etmeli ve en kötü ihtimalle 2 haftada bir ayak tırnakları yumuşatılarak kesilmelidir.

- Ayda bir kere ayaklara krem ya da nemlendirebilecek bir maske uygulaması yaparak sarıp sabaha kadar bekletin.

Ayak bakımı peelingi malzemeleri

3 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı krem ya da losyon

Uygulama;

Bütün malzemeleri karıştırın. Önce ayaklarınızın tabanını ovalayarak masaj yapın.

Ardından parmak ve ayak üsütne uygulayın. Elinizdeki ıslaklık bitene kadar ovun.

Ölü derilerden arındırıp sizin rahatlamanızı sağlayacak olan bu peeling, haftada bir kez uygulanabilir. İsterseniz kıl dönmesi yaşadığınız bölgelerde de bunu kullanabilirsiniz.