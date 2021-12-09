Topuk mahmuzları, topuk kemiğinin alt kısmında birkaç ay boyunca kalsiyum birikmesi meydana gelince oluşur. Topuk dikeni sıklıkla herhangi bir belirti vermez. En sık görülen şikâyetler aralıklı veya kronik ağrıdır. Özellikle topuk dikeninin oluşum noktasında iltihaplanma meydana gelirse özellikle yürürken ya da koşarken ağrı görülebilir.

Topuk dikenine karşı denenmiş doğal yöntem

Kayın valide dili

Bu bitkinin adı kayın valide dili olarak geçiyor bitkinin üst kabuğunu alıp küçük doğrayıp has zeytinyağı ile 3-4 yemek kaşığı koyun ve kaynatıp ılık olarak ağrıyan yere sürün ve ayağınıza poşet geçirin sabaha kadar kalsın ve 1 hafta ara vermeden uygulayın.

Topuk dikeni tedavisi için uygulanabilen çeşitli doğal tedavi seçenekleri vardır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Epsom tuzu banyosu. Epsom tuzu magnezyum sülfat içeren ve doğal olarak oluşan şifalı bir tuzdur. Topuk dikeni için suya biraz Epsom tuzu serpilir ve ayaklar içine daldırılır. Ayaklar suyun içindeyken topuklara hafifçe masaj yapılabilir.

Esansiyel yağlarla masaj. Biberiye veya lavanta gibi saf esansiyel yağlar antiinflamatuar özelliklerinden dolayı ağrıyı azaltabilir.

Elma sirkesi. Elma sirkesinin kemikten fazla kalsiyumu çıkardığı ve rahatlama sağladığı bilinir. Birkaç damla elma sirkesi içeren ılık suya ayaklar batırılır ya da birkaç dakika boyunca topuk etrafına sirke ile ıslatılmış havlu sarılır.

Karbonat. Yarım çay kaşığı karbonat ile 1 çay kaşığı su karıştırarak bir macun hazırlanır ve topuğa masaj yaparak uygulanır.

Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

İstirahat

Buz tatbiki

Ortez kullanımı

Gece ateli ve alçıları

Germe egzersizleri

Fizik tedavi

Darbe emici spor ayakkabı giymek

Antienflamatuar ilaçlar

Topuk dikeni nedir?

Topuk dikeni, yanlış ayakkabılar, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler, kilo artışı, tabana ani yük binmesi gibi nedenlere bağlı olarak ayak tabanımızda yer alan kısa kasları topuk kemiğine bağlayan fasya adındaki liflerde yırtılma/kopma sonucu oluşan enflamasyondur.

Kayın valide dili bitkisi nedir?

Kaynana dili çiçeği bir kaktüs çeşidi olarak bilinir.Kaynana dili, yüksek oranda lif içerir. Bu özelliği sayesinde su tutarak besinlerin sindirim kanalından daha iyi geçmesini mümkün kılar. Bununla birlikte kolondaki kanserojen riski taşıyan hücrelerin derişimini azaltır. Kaynana dili, içeriğinde bulunan B3 vitamini ve amino asitler sayesinde kolesterolü düzenler.