Topuk dikeni nedir, belirtileri nelerdir? Topuk dikenine evde doğal ve bitkisel tedavi

Topuk dikeni, topuk kemiğinde gelişen sivri uçlu kemik büyümeleridir.

Topuk dikeni neden olur?

Topuk mahmuzları, topuk kemiğinin alt kısmında birkaç ay boyunca kalsiyum birikmesi meydana gelince oluşur.

Yumuşak doku tendonları, kaslar veya plantar fasyanın kronik olarak gerilmesi ve tekrar tekrar yırtılması sonucu oluşan lokal iltihabi süreç, kalsiyum birikmesinin yaygın bir nedenidir. Plantar fasya topuk kemiğini ayak parmaklarına bağlayan bağ dokusu şerididir. Topuk dikeni, özellikle uzun koşu ve atlama yapan sporcular arasında yaygındır.

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topuk önünde inflamasyon ve şişlik

Etkilenen bölgede ve çevresinde ısı artışı

Topuk altında küçük, çıplak gözle görülebilen kemik benzeri çıkıntı

Çıplak ayakla yürümeyi zorlaştıran topuk altındaki hassasiyet

Topuk dikeni nasıl anlaşılır?

Topuk dikeni olduğu düşünülen belirti ve şikâyetlerle sahip bireylerde tanı için ayak röntgeni çekilebilir. Kemik çıkıntının röntgen filminde görülmesi, topuk dikeni varlığından emin olmanın tek yoludur. Bazı insanlarda hiçbir belirti görülmediği için, topuk dikeni sadece başka bir nedenden dolayı röntgen çekilmesiyle

Topuk dikenine iyi gelen yöntemler

- Bol bol dinlenmeye özen gösterin.

- Ağrıyan yere buz koyun.

- Dayanılmaz bir ağrıya neden olan bu durum için ortez kullanabilirsiniz.

- Egzersizler yapın

- Epsom tuzunu bir kovanın içerisine atınız. Daha sonra ayaklarınızı bu kovada 40 dakika dinlendiriniz. Bu şekilde topuktaki ağrı ve şişkinlik hafifleyecek.

Topuk dikenine bitkisel tedavi

Kekik tedavisi

Topuk dikenine iyi gelen bitkilerden bir tanesi kekiktir. Bir çay bardağı kekik hazırlayın. Bir kovanın içine sıcak su ilave edin. Suyun içine kekik koyun ve karıştırın. Daha sonra ılımasını bekleyin. Ayaklarınızı bir saate yakın suyun içinde bekletin.

Vicks sürün

1 litre su ve 1 yemek kaşığı vicks hazırlayın. Bunları bir kaba koyup karıştırın. Ayaklarınızı suyun içinde iyice gezdirin. Daha sonra ayaklarınızı sarın. Gece boyun bu şekilde kalabilir. Sabah olunca ayağınızdaki sargıyı çıkartın.

Topuklardaki diğer sorun ise topuk çatlaklarıdır.

Topuklardaki çatlakları birkaç günde iyileştiren yöntemler

İşte topuklardaki çatlakları birkaç günde iyileştiren yöntemler

Sıcak su tedavisi için gerekli malzemeler

Hafif ılık su

2 Kaşık kabartma tozu (Karbonat )

Sünger taşı ( Ponza Taşı )

2 Kaşık tuz

Sıcak su tedavisi

Küvette ılık su dökün. Kabartma tozu ve tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Ayaklarınızı suya sokun ve 15 dakika boyunca harekete bırakın. Son olarak, ponza taşı ile sağlıksız deriyi pul pul dökün ve ayaklarınızı kurulayın.

Losyon tedavisi

Gerekli Malzemeler: 2 Kaşık sıvı yağ, şeker

Bir kase alın ve 2 kaşık sıvı yağ ve 1 kaşık şekeri karıştırın. Bu losyon ile 5 dakika masaj yapın. Son olarak, her zamanki gibi durulayın

Nemlendirici tedavisi

Gerekli malzemeler: Bir Mum, sıvı yağ

Bir kâsede 2 kaşık yağ ve bir parça mum ekleyin. Malzemeyi eriyene kadar kâse içinde sıcak suya koyun. Eridikten sonra karışımı soğumaya bırakın ve ayaklarınıza sürün. Yatmadan önce kışlık çoraplarınızı giyin.