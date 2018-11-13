Topuk dikeni iltihaplanırsa ağrır



Yaygın olarak bilinenin aksine topuk dikeninin tek başına ağrıya yol açma oranı oldukça düşüktür. Sadece 20 hastadan 1’inde (% 5) topuk dikeni sebebiyle ayak/topuk ağrısı görülür.

Topuk bölgesinde şiddetli ağrıya yol açan durum topuk bölgesindeki yumuşak dokunun ve bağ dokusunun iltihaplanmasıdır.

İltihaplanma başlarsa özellikle ayağa ve topuk kemiğine binen yükün arttığı koşu, yürüyüş gibi egzersizler sırasında ve sabahları uyanır uyanmaz ağrılar görülebilir.

Ağrı varsa bu ağrılar ayağı dinlendirmekle geçmez hatta dinlendikten sonra topuğun üzerine basıldığında ağrılar şiddetlenebilir.

NEDEN OLUR?

Yanlış seçilmiş veya çok eskimiş ayakkabılar, yaşlanma, fazla kilolar, düztabanlık ve şeker hastalığı topuk dikeni oluşumunu tetikler.

Ortopedik ayakkabılar veya topuk dikeni için özel olarak üretilen ayakkabılar ya da ayakkabı içine yerleştirilen tabanlıklar basıncı hafifleterek yaşadığınız ağrıları büyük oranda azaltabilir.

İşten eve geldiğinizde ağrıyı azaltmak için topuk bölgesine soğuk kompres yapabilirsiniz. 1 torbaya 5-10 buz doldurup ince bir havluyla sardıktan sonra ağrıyan topuğunuzun üzerine koyun ve 10-15 dakika bekletin.

Topuğa binen yükü artıran egzersizlerden en az 1 hafta boyunca uzak durun. Yavaş tempoda yürüyüş yapabilirsiniz ancak koşu ağrıları artırabilir.

Topuk Dikeni Tedavisi Nasıl Yapılır?

Topuk dikeni tedavisinde ilaç, ortopedik tabanlık, fizik tedavi ve egzersizler % 90 oranında başarılı olmaktadır ancak bu tedavilere cevap vermeyen topuk dikeni için ameliyat seçeneği düşünülebilir.

Kişinin durumuna göre iltihaplanan bağ dokusu veya topuk dikeninin kendisi ameliyatla alınabilir.

Ameliyat topuğun altında veya yan tarafında açılan küçük bir bölgeden gerçekleştirilir.

Eskiden cerrahın herhangi bir alet kullanmadan tespit ettiği ve cerrahi müdahale ile dikeni veya bağı aldığı topuk dikeni ameliyatı günümüzde endoskopik kamera aracılığıyla yapılmaktadır.



Topuk dikeni ameliyatında bölge genellikle lokal anesteziyle uyuşturulur ancak hastanın durumuna göre genel anestezi kullanılabilir.

Topuk dikeni ameliyatından sonra kişi hemen taburcu edilebilir ve ayağa kalkabilir. Fakat açılan bölgenin zorlanmaması için genellikle 1 hafta kadar dinlenmesi önerilir.

Operasyon bölgesindeki bandaj çıkarıldıktan sonra ortopedik ayakkabılar kullanılmalıdır. Kişinin ameliyat sonrasında normal ve ağrısız yürüyebilmesi 3 haftayı bulabilmektedir.