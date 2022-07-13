Topuk dikeni ile başa çıkmanın yöntemleri

Topuk dikeni genellikle ayağın altında bulunan bir tendonun kısalması sonucu ortaya çıkar. Topuk dikeni kemiklerdeki bir sorun gibi görünse de aslında sorun ayağın yaylanmasını sağlayan bir kasın topuğa bağlandığı yerdeki kısalığıdır. Topuk dikeni büyük bir çoğunluğu etkileyen sıkıntılı bir rahatsızlıktır.

Belirtileri Nelerdir?

Topuk dikeni genellikle hiçbir belirti vermez. Yalnız topuk dikenin oluştuğu bölgede iltihaplanma olmuş ise koşu, yürüyüş gibi egzersizler sırasında ve sabahları uyanır uyanmaz ağrılar görülebilir.

Topuk dikeni ağrısının diğer ağrılardan ayıran en belirgin özelliği ağrı, ayağınızı dinlendirseniz de geçmez, eğer ayağınız dinlendikten sonra ilk yere basmanızda ağrı daha da şiddetliyse topuk dikeninden şüphelenebilirsiniz. Topuk dikeninde de plantar fasiite de uzun süre yürümek ve dinlenmek ağrıyı artırır. Dokudaki iltihap iyileşmeyene kadar ağrı geçmez.

Kimlerde Sık Görülür?

Topuk dikeni, günümüzde birçok kişinin yaşadığı bir rahatsızlıktır. Kimlerde görüldüğüne baktığımızda ise, kilolu olan, düztaban problemi olan, uzun süre ayakta kalan ve ayaklarını egzersizle çok zorlayan kişilerde görülür diyebiliriz…

Nasıl Tedavi Edilir?

Topuk dikenine neden olan esnekliğini kaybeden ve kısalan aşil tendonu egzersizlerle eski haline getirilmeye çalışılır. Aşil tendonu germe egzersizleri olarak da bilinen egzersizler bu tendonun uzatılarak ayağın eski esnekliğine kavuşmasını sağlamaktır.

Topuk dikeninin bir diğer nedeni olan basma kusurları belirlenerek tabanlık kullanımı önerilmektedir. Ayağın yere doğru bir şekilde temas etmesi sağlanarak yürüyüş alışkanlıklarının düzeltilmesi hedeflenmektedir.

Egzersizler ve tabanlık kullanımı bir çok kişide olumlu sonuç vermektedir. Fakat buna rağmen iyileşmeyen hastalarda atel kullanımı söz konusudur. Atel ayağın 90 derecede durmasını sağlar. Atel gece kullanılır.

Topuk dikeni için evde ne yapılabilir?

Topuk dikeni evde tedavisi en doğal malzemeler ile yapılabilir. Bu durumda elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Elma sirkesi ile ayaklarınızı her akşam yıkarsanız, elma sirkesinin içindeki mineraller sayesinde bağ dokularının iyileşmesini hızlandırabilirsiniz.