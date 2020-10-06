Topraklarımızı azat edeceğiz!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Azerbaycan ordusu ileri gidip kendi topraklarını işgalden azat olunmasını ve Ermenileri uluslararası hukuk çerçevesinde barışa, sulhe sevk etmek için harekete geçtiler. O günden bu güne sayısız köylerimiz ve çok önemli yerlerimiz işgalden azat olunmuştur ve ileri gitmeye devam ediyoruz. Azerbaycan uluslararası hukuk çerçevesinde kendi topraklarını korumak için hareket ediyor.”

Sivillere saldırıyorlar

Ermenistan’ın sivil halka saldırdığını söyleyen İbrahim, şunları dile getirdi: “Azerbaycan’ın büyük ve sık ahalisi olan yerlere füzeler atmışlar. Siviller arasında hayatını kaybedenler var. Çok yaralılar var. Azerbaycan’ın alt yapısına büyük zararlar verdiler. Yaşlı, genç, çocuk demeksizin Ermeniler saldırıyor. Anaokulları, petrol istasyonları, evler vuruldu. 22 Sivil şehit oldu. 100’den çok yaralımız var. Bugün bile Ermenistan’dan Azerbaycan topraklarına füzeler atılmaya devam ediyor. Aynı zamanda Azerbaycan’ın çok önemli şehirlerine Ermenistan’dan füzeler atılıyor. Ermenilerin planlarını dünya kamuoyuna iletmiştik. Şimdi de Ermeniler o planladığı saldırılarını yapmaya çalışıyor. Uluslararası kamuoyu da buna net bir cevap vermelidir.”

Ortadoğu’dan teröristler var!

Ortadoğu ve bazı ülkelerden gelen teröristlerin Ermenistan ordusuna katıldığını belirten İbrahim, şöyle devam etti: “Ermenilerin yanında savaşan teröristler var. Daha çok Ortadoğu, Suriye’den gelen terör üyeleri var. Ermeniler, kendilerine katılanların terörist olduğunu söylemiyor. Ama yaşadıkları her yerde Ermeni kökenlileri savaşmaya getiriyorlar. Bu taktiki 90’lı yıllarda da yaptılar. ASALA ve PKK üyeleri var. Ama Ermeniler içerisinde terörist olmayanlarda var” dedi.

Ermenistan’ın acizliği

Ermenistan’ın, Türk uçakları ve SİHA’larının kendilerine karşı kullanıldığına dair iddialarını da değerlendiren İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı: “Ermenistan için her zaman kendi acizliğini, güçsüzlüğünü kabul etmek zor. Türkiye ve Azerbaycan tek millet iki kardeş devlet. Her zaman da birbirimizin yanındayız. Ama bu gün orada savaşan sadece Azerbaycan Silahlı Kuvvetleridir. Ermenilerin ortaya koyduğu birkaç iddia boş çıktı. Kara propaganda yapmak için Ermenistan uydurma peşinde koşuyor.”