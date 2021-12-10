Toprakla buluşan fidan sayısı 218 milyonu geçti

Göksel ÇAĞLAV ANKARA

Ülkemizde yaz aylarında yaşanan orman yangınlarıyla kaybettiğimiz ciğerlerimizi, her vatandaş için 3 fidan şiarıyla başlatılan kampanya çerçevesinde 218 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 2020 yılında dünyada ve ülkemizde birçok ormanlık alanda çeşitli sebeplerle çıkan yangınlar nedeniyle zor bir süreç yaşandı. Can ve mal kayıplarına neden olan yangınlarda Türkiye’de yaklaşık 20 bin hektar alanın üstünde orman kül oldu. Adeta ülkemizin ciğerleri yandı. Terör örgütlerinin sabotajlarının da etkili olduğu bu orman yangınlarında verilen kayıplarına Tarım Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü adeta bir seferberlik başlatarak düzenlediği kampanyalarla sönen ciğerlerimizi yeniden canlandırmaya çalıştı. “Geleceğe Nefes” adı altında başlatılan ve her vatandaş adına 3 fidanın hangi ile dikilmesi istendiği vatandaşlara internet sitesi üzerinden sorularak onlar adına milyonlarca fidan dikilmeye başlandı. Kampanyanın devam ettiği şu günlerde Orman Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden katılım devam ederken şu ana kadar toprakla buluşturulan fidan sayısı 218 milyon 315 bini geçtiği görüldü.