Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki sıralaması belli oldu
Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'deki sıralaması belli oldu

Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP'deki sıralaması belli oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabı Fransa Grand Prix'sini, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin birinci sırada bitirdi. Toprak Razgatlıoğlu, yarışı 13. sırada tamamladı.

Sezonun 5. yarışı, Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Jorge Martin, 41 dakika 18.001 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

İlk 3 etabı kazanan Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 0.477 saniye gerisinde ikinci, Trackhouse ekibinden Japon Ai Ogura ise 0.874 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yarışı liderin 32.476 saniye arkasında bitirerek 13. sırayı aldı.

Sezonun 6. etabı Katalonya Grand Prix'si, 17 Mayıs'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi (İtalya): 128 puan

2. Jorge Martin (İspanya): 127

3. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 84

4. Pedro Acosta (İspanya): 83

5. Ai Ogura (Japonya): 67

20. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 4

