Milli motosikletçilerimiz Macaristan'da piste çıkacak
AA Giriş Tarihi:

Milli motosikletçilerimiz Macaristan'da piste çıkacak

Milli motosikletçilerimizi hafta sonu zorlu yarışlar bekliyor. Bahattin Sofuoğlu Dünya Superbike, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağında Macaristan'da yarışacak.

Dünya Superbike ve Supersport şampiyonalarında (WSBK) sezonun dördüncü etabı, hafta sonu Macaristan'ın Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu, Yamaha Motoxracing takımı adına 54 numaralı Yamaha YZF-R1 motosikletiyle yarın (2 Mayıs Cumartesi) TSİ 16.30'da hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.

Bahattin Sofuoğlu, 3 Mayıs Pazar günü ise önce TSİ 12.10'da superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında mücadele edecek.

CAN ÖNCÜ DE BALATON PARK'TA BOY GÖSTERECEK: Dünya Supersport Şampiyonası'na bu sezon iddialı başlayan milli motosikletçi Can Öncü de hafta sonu Macaristan'da Balaton Park Pisti'nde yarışacak.

Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımıyla hafta sonunun ilk yarışına 2 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.00'te, ikinci ana yarışa ise 3 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te çıkacak.

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası
Gündem

Hani iktidar belediyelerine dokunulmuyordu? Ak Partili belediye başkanına hapis cezası

Kırıkkale’de uzun süredir merakla takip edilen Yahşihan Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında karar çıktı. "İktidar belediyelerine dokunulmuy..
Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı
Gündem

Özgür Özel'e güvenen bankamatik faresinin hazin sonu! Dün rozet töreni bugün kapı dışarı

Bankamatik faresi Arif Kocabıyık, kendisine dün rozet takan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından bugün kapı dışarı edildi.

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza
Gündem

Mahkeme kararını açıkladı: CHP’li tacizci başkana vicdanları yaralayan ceza

Giresun'un Görele ilçesinde 16 yaşındaki küçük kız çocuğunu taciz eden CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında mahkemeden vicdanları yar..
Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak
Dünya

İsrail'den Sumud filosu açıklaması: Aktivistler Yunanistan’da karaya çıkarılacak

İsrail Dışişleri Bakanı, Sumud Filosu’nda alıkonulan aktivistlerle ilgili açıklama yaptı.

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
