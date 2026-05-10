Doğal şifa kaynağı: Meğer o boğaz iltihabına iyi geliyormuş! Mayıs ayında kapış kapış satılıyor

Şanlıurfa’da tarlaları süsleyen gelincik çiçekleri sadece manzarasıyla değil, şifasıyla da dikkat çekiyor. Uzmanlar uyarıyor: Uyku düzensizliğinden boğaz iltihabına kadar pek çok derde deva olan bu çiçeklerin şerbeti tam bir şifa deposu. Tam bir şifa deposu mucizesi! Gelincik çiçeğinin bir çok faydasının olduğunu söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Tekçe, “Gelincik çiçeğimizi tıpta özellikle uyku düzensizlikleri yaşayan vatandaşlar kullanıyor. Şerbetini yapıp çayı içildiğinde uyku düzensizliklerini gideriyor. Ayrıca boğaz iltihabını da iyileştiriyor. Biz bundan şerbet yapıyoruz, salatalarda kullanıp tüketiyoruz.” dedi.