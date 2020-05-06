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Ekonomi

Toprak Mahsulleri Ofisi 125 noktada alım yapacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce, 2020 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 260 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 125 nokta) hububat alımı yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:16:00 -
Toprak Mahsulleri Ofisi 125 noktada alım yapacak

Ülkede hububat hasadının mayıs ayının ikinci yarısında başlamasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu anımsatıldı.

Açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sisteminin devam edeceği ifade edilerek şu bilgilere yer verildi: “TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 260 işyerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 125 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayınlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO’ya satabilecekler.”

Ödemeler üç gün içinde yapılacak

İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacağı belirtilen açıklamada, “Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 10,60 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO’ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO’ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak” denildi.

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