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Aktüel

Toprak Koruma Kurulu Vali Erin başkanlığında toplandı

Şanlıurfa’da toprak koruma kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:37:45 -
Toprak Koruma Kurulu Vali Erin başkanlığında toplandı

Şanlıurfa’da toprak koruma kurulu, Vali Abdullah Erin başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla toplandı.


Şanlıurfa Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Eyyübiye ilçesi Batıkent ve Kadıkendi, Akçakale, Viranşehir ve Birecik ilçeleri merkez mahaller ile Hilvan ilçesi Karapınar Mahalesi “imar” taleplerini değerlendiren kurul, Viranşehir, Harran ve Siverek ilçelerinden gelen Çevre Düzeni Planlarını da (ÇDP) gündemine aldı. Viranşehir, Harran, Siverek ve Karaköprü ilçelerinden kurula gönderilen, vatandaşların kendi mülkiyetindeki arazilerinde kurmak istedikleri ticaret ve turizm alanı talepleri de karara bağlandı. Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün il genelindeki tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaları tespit ettiği sunumun ardından sona erdi.

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