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Gündem Toprak için birbirlerine girdiler: 6 yaralı
Gündem

Toprak için birbirlerine girdiler: 6 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:56:00 -
Toprak için birbirlerine girdiler: 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında yaşanan arazi kavgasında 6 kişi yaralandı.

Silah, taş ve sopalarla birbirlerine girdiler

Edinilen bilgiye göre kavga, Bozova ilçesine bağlı Özgören kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet D., Fevzi D., İbrahim D., Mahmut D., Halil D. ve İsmail D. yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ile jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fevzi D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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