Toprak hasretini hobi bahçelerinde gideriyorlar

MANİSA (AA) - MEHMET EMİN MENGÜARSLAN - Manisa'da şehrin gürültü ve stresinden uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, Şehzadeler Belediyesinden kiraladıkları hobi bahçelerinde toprakla buluşmanın keyfini çıkarıyor.



Şehdazeler Belediyesinin toprakla uğraşmak isteyen kentlilere yönelik Veziroğlu Mahallesi'nde hazırladığı her biri 90 metrekarelik 318 hobi bahçesi, Kovid-19 sürecinde de şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Belediyeden kiraladıkları hobi bahçelerinde farklı meslek gruplarından kişiler, hem doğaya olan özlemlerini gideriyor hem de stres atıyor.

Manisa Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi'nde perfüzyon teknikeri olarak görev yapan Fatih Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce kiraladığı bahçesinde mevsim sebzeleri yetiştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 22 yıldır çalıştığı sağlık sektöründe şimdiye kadar 8 bin vakanın ameliyatına girdiğini ifade eden Durmaz, "Ameliyat sırasında kişinin yaşam fonksiyonlarını sürdürmesini sağlayan perfüzyon makinesini kullanıyorum. Ameliyatlar yaklaşık 5 saat sürüyor. Bu sırada kişinin bütün hayati fonksiyonları bizim elimizde. Çok stresli bir meslek" dedi.

Stresten kurtulmak için bahçe kiraladığını ve işin dışında kalan vakitlerini bahçede geçirdiğini belirten Durmaz, "Her fırsatta bahçeye gelmeye çalışıyorum. Toprakla uğraşmak insanı dinlendiriyor, huzur veriyor. Diktiğim bir ürünün bir çocuk gibi büyüdüğünü görmek insanı mutlu ediyor." diye konuştu.

- "Bahçeye gelince nefes aldığımı hissettim"

İşçi emeklisi 65 yaşındaki Mehmet Niğdeli de karantina sürecini evde geçirdiğini belirterek, "Salgın sürecinde evimden çıkmadım. Yeni normalleşme süreciyle birlikte e-Devlet üzerinden günlük izin talep ederek bahçeye gelip mevsim sebzelerimin ilk fidelerini diktim. Aylar sonra izinle bahçeye gelince nefes aldığımı hissettim." dedi.

Fotoğrafçılık yapan Alper Belenli de 3 yıldır kızı Ela Naz ile kiraladıkları bahçelerinde mevsimlik sebze ve meyve yetiştirdiğini söyledi.

Çocukların şehir içinde sokakta oynama alanlarının kısıtlı olduğunu ifade eden Belenli, "Biz de çocuğum rahatça bisiklete binsin, sebze ve meyvelerin nasıl büyüdüğüne tanıklık etsin diye bahçeye geliyoruz. Kızımla birlikte ektiğimiz ürünlerimizi birlikte koparıp tadıyoruz." dedi.

Öte yandan Manisa İl Sağlık Müdürlüğünde memur Barış Küçük (41), terzi Mustafa Özkan (60), esnaf Rasim Toğrul (46), aşçı Emrullah Arıcı (47), muhasebeci Şaban Kulaksız (35), konfeksiyon işçisi Kevser Korkmaz (59), devlet memuru Aziz Yılmaz (52), satın alma uzmanı Tuğberk Akgör (34) ve emekli gazeteci Turgay Duyar (54) da Kovid-19 sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları dışında kalan zamanlarının önemli bölümünü bahçelerinde geçirdiklerini ifade etti.



