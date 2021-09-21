  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı!
Yerel

Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kazı çalışması sırasında toprak göçmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Ağır yaralanan işçiyi motorize ambulans görevlisi hayata döndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 18:44:00 -
Toprak altında kalan işçiyi motorize ambulans görevlisi kurtardı!

Olay, Ege Mahallesi Denizhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde kazı çalışması yapan işçi İsa K., bir anda yolun çökmesi sonucu toprak altında kaldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ilk ulaşan motorize ambulans yaralıyı hayata döndürerek hastaneye sevkini sağladı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay