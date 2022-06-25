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Yerel Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:56:00 -
Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Hekimoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada toprak kayması meydana geldi.

İşçilerden Mehmet Maral (66) kayan toprak yığınının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda Mehmet Maral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maral'ın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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