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Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3 milyon TL değerinde...

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan metruk evlerin altındaki boş arazilere gömülmüş halde 11 bin 864 şişe kaçak içki ele geçirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 18:32
Toprağa gömülü halde bulundu! Tam 3 milyon TL değerinde...

Ankara'da yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda "Şişeci" lakaplı Ö.D.'nin metruk binaların bulunduğu boş araziye gömdüğü piyasa değeri 3 milyon lira olan sahte içki ele geçirildi.

Polisin yaklaşık 1 aydır takibe aldığı şüphelinin maddi değeri 15-20 lira arasında olan şarapları "yıllanmış" ve "eskitme" adı altında 250 lira ücret karşılığında piyasaya sürme hazırlığında olduğu tespit edildi. Şüphelinin şarapları Altındağ'da bulunan metruk evlerin altındaki boş arazilere gömdüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucu alkollü içkilerin gömülü olduğu yerler tespit edilerek gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 bin 864 adet kaçak içki ele geçirildi.

 

İş makinesi ile yapılan kazının ardından ele geçirilen sahte içkiler imha edilmek üzere Ankara Emniyeti'ne götürüldü. Şüpheli Ö.D. savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 18:32
  1. Ankara
  2. Altındağ
  3. Kaçak içki operasyonu

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